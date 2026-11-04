USA, i convocati di Pochettino: ci sono Pulisic e McKennie, assente Musah
04/11/2026 | 17:57:27
Mauricio Pochettino ha diramato la lista dei convocati degli USA per la doppia sfida contro Haiti. Ci sono Pulisic e McKennie, assente Musah. L’elenco completo:
Portieri: Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub), Brian Schwake (Nashville SC).
Difensori: Reed Baker-Whiting (Nashville SC), George Campbell (West Bromwich Albion, Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Neil Pierre (Philadelphia Union), Bryan Reynolds (Rennes), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic)
Centrocampisti: Tyler Adams (Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Weston McKennie (Juventus), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Gio Reyna (RC Strasbourg), Malik Tillman (Bayer Leverkusen).
Attaccanti: Folarin Balogun (Monaco), Justin Ellis (Orlando City), Julian Hall (Red Bull New York), Christian Pulisic (Milan), Cavan Sullivan (Philadelphia Union).
Foto: Instagram Milan