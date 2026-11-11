USA, con Pochettino allo United spunta il sogno Guardiola: è uno dei nomi caldi per la panchina

11/11/2026 | 21:36:42

Secondo quanto riportato da The Athletic, Pep Guardiola è uno dei nomi caldi per sostituire Mauricio Pochettino sulla panchina della nazionale statunitense, ora che il CT è ormai prossimo a diventare il nuovo allenatore del Manchester United. Guardiola è reduce dalla lunga avventura con il Manchester City, Pochettino sarà invece il nuovo allenatore dello United dopo aver guidato gli Stati Uniti ai recenti Mondiali.

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