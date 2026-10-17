Uragano Raimondo, numeri da sogno: come lui solo Yamal e Raphinha

17/10/2026 | 09:46:48

Il Frosinone si gode un Raimondo da sogno. E i numeri collezionati fin qui dall’attaccante sono decisamente da stropicciarsi gli occhi. Il capocannoniere della Serie A vanta infatti statistiche che appartengono ai top mondiali. Basti pensare che solo 3 calciatori sono riusciti a mettere a referto almeno 3 marcature multiple fino a questo momento della stagione: Raphinha (4) e Lamine Yamal (3) del Barcellona e lo stesso Antonio Raimondo (3) del Frosinone. Inoltre, i numeri ci ricordano anche che anche che in Serie A solo Zlatan Ibrahimovic era riuscito a realizzare almeno 3 marcature multiple quando erano passate 7 giornate di campionato. E che negli ultimi 20 campionati, dopo 7 giornate, solo Immobile e Di Natale sono riusciti a fare più reti (9).

Foto: Instagram Frosinone