“Uno è di troppo”: la Roma sta per interrompere il rapporto con Ranieri

23/04/2026 | 19:15:13

“Uno è di troppo”: era gennaio quando vi avevamo svelato che sarebbe stato impossibile per la Roma andare avanti all’interno della diatriba in corso tra Gasperini e Ranieri-Massara. Quindi non siamo sorpresi di una scelta imminente, la fine del rapporto tra la proprietà e il senior advisor del club giallorosso. Al netto della narrazione degli ultimi giorni, tra l’altro era stato detto che addirittura Gasperini avrebbe dovuto chiedere scusa a Ranieri quando erano state le dichiarazioni di Sir Claudio a destabilizzare a pochi minuti da Roma-Pisa. Presto capiremo le conseguenze in relazione alla posizione di Massara e alle ulteriori decisioni che i Friedkin prenderanno.

Foto: X Roma