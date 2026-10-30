Unai Simon: “Il premio di miglior portiere? È qualcosa che non avrei mai sognato da bambino. Vincerlo è semplicemente incredibile”

30/10/2026 | 21:00:42

Il portiere dell’Athletic Bilbao e della Nazionale spagnola, Unai Simon, ha parlato ai canali ufficiali del suo club. Queste le sue parole:

“Vincere il premio di miglior portiere della stagione? Se due anni fa mi aveste detto che sarei stato nominato di nuovo, avrei detto che era incredibile. Vincere è semplicemente incredibile. È qualcosa che non avrei mai sognato da bambino. Mi dicevo: ‘Non sognare così in grande , sogna di giocare un giorno al San Mamés, di diventare un portiere professionista’. Ma non dicevo a nessuno: ‘Diventerò il miglior portiere del mondo’“.

Foto: Wikipedia