Una tripletta di Tresoldi gela San Siro: 4-3 Brugge. Rrahmani segna, poi il Villarreal ne fa tre al Napoli
13/10/2026 | 22:58:12
Una tripletta di Tressoldi gela San Siro e l’Inter, il Brugge vince 4-3. Gli ospiti vanno in vantaggio con un rigore trasformato dall’attaccante, poi il pareggio di Lautaro. Nella ripresa i nerazzurri aumentano i giri, ma su un grave errore difensivo ancora Tresoldi trova il vantaggio. L’attaccante firma poi il tris con l’Inter sbilanciata. Lautaro la riapre, ma un errore di Spence spalanca le porte al quarto gol dei belgi con Vermant. Gol della bandiera di Bonny nel 3-4 finale. Nerazzurri a zero dopo due partite. Il Napoli va avanti con Rrahmani, ma poi si scatenano gli spagnoli che vincono 3-1. Un errore di Politano spalanca la strada al pari di Mikautadze, poi Mouriño firma il raddoppio. All’86’ la chiude Oluwaseyi.
foto x brugge