Un palo di Scalvini e poca Juve, ma l’Atalanta non sfonda: 0-0 a Bergamo nei primi 45′

11/04/2026 | 21:35:04

Meglio l’Atalanta nel primo tempo contro la Juventus, che finisce 0-0. Prima occasione della Dea dopo 7′, Zalewski trova lo spazio per la conclusione dal vertice destro dell’area juventina: tiro rasoterra, di poco a lato. Passano due minuti e l’Atalanta centra un legno. Il difensore dell’Atalanta Scalvini salta più in alto di tutti e intercetta la palla in mischia: palo pieno alla sinistra di Di Gregorio, anche in questo caso fuori dai giochi. La prima occasione dell’Atalanta arriva al 42′. Yildiz salta Scalvini e mette in mezzo a Kelly: il colpo di testa del difensore viene deviato di nuovo in angolo.

foto x atalanta