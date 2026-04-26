Un gol annullato a Thuram e una traversa di Saelemaekers: Milan-Juventus finisce senza reti

26/04/2026 | 22:44:02

Finisce 0-0 tra Milan e Juventus, i rossoneri si avvicinano alla Champions, la squadra di Spalletti si porta a più tre sul Como e sulla Roma . Dopo 16′ la sfida tra Allegri e Spalletti è ancora senza tiri. Squillo di Fofana al 23′. Grande azione del francese che col controllo salta Cambiaso sulla trequarti, poi entra in area e calcia da posizione difficile, mettendo sull’esterno della rete. Un’altra occasione per i rossoneri arriva con Rabiot al 34′, la botta da fuori viene deviata da Di Gregorio. Due minuti dopo passa in vantaggio la Juve, grande azione di Conceicao che punta Bartesaghi e mette dentro un palla perfetta per Thuram che fa 1-0. Ma la rete viene annullata per fuorigioco. Ci prova ancora Conceicao al 39′, semina il panico nella difesa rossonera e calcia, ma Maignan lo mura. Grande occasione per i rossoneri al 50′. I rossoneri costruiscono sulla sinistra con una serie di scambi tra Pulisic, Leao e Rabiot, poi il portoghese serve il belga tutto solo a destra in area: il suo tiro al volo si stampa sulla traversa di Di Gregorio. Testa contro testa a centrocampo tra Locatelli e Modric: i due restano a terra molto doloranti e il croato non riesce a restare in campo. Finisce senza reti.

foto x milan