Un anno senza Paolo Rossi. La moglie: “Un dolore che non passerà mai”

E’ trascorso un anno dalla morte di Paolo Rossi, che ci lasciava nella notte tra l’8 e il 9 dicembre 2020. Un dolore immenso, un vuoto incolmabile, non solo nel mondo dello sport e del calcio, ma anche per la persona che era Paolo.

La moglie di Paolo, Federica Cappelletti, ha ricordato gli ultimi istanti con suo marito, parlando alla Rai.

Queste le sue parole: “Gli ultimi istanti passati mano nella mano con Paolo non mi lasciano mai, sono laceranti ma anche di gioia perchè lui era con me. Aveva gli occhi chiusi, ma eravamo uniti come mai prima. Alla fine l’ho lasciato andare, un gesto d’amore che gli dovevo, ma che non sarebbe stato l’ultimo, perchè io vivo per lui. Mi sta facendo lavorare più oggi di quando era vivo, è lui a darmi la forza, io eseguo. Amava la vita, gli ho promesso: tu resterai per sempre nel cuore di tutti. Mi chiedo: lui cosa avrebbe voluto? Cosa avrebbe fatto? Seguo i suoi insegnamenti e cerco di sorridere, ma mi ha lasciato un dolore che non passerà mai”.

