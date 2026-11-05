Umtiti su Vinicius: “Non fa più paura. Dal mancato Pallone d’Oro è successo qualcosa”

05/11/2026 | 11:01:28

Samuel Umtiti, ex difensore di Lione, Barcellona e Lecce, ha commentato l’ennesima prestazione difficile di Vinicius Jr. contro l’AEK Atene, partita che poi il Real Madrid ha vinto in rimonta 2-3 in Grecia. Le parole a RMC Sport: “Mi dispiace. Sono mesi che non è al suo meglio. Nell’ultimo terzo di campo ha difficoltà, spreca molto e non è più spaventoso. Dal Pallone d’Oro che non ha vinto, gli è successo qualcosa. È difficile per noi trovare il Vini scintillante di prima”.

Foto: Instagram Vinicius