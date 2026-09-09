Umtiti senza peli sulla lingua: “Il Real Madrid è carente in tutti i reparti, non vedo una squadra. Fortunati contro l’Inter”

09/09/2026 | 13:30:23

Samuel Umtiti, ex difensore del Barcellona e con un passato anche al Lecce, ha sparato a zero nei confronti del Real Madrid dopo la vittoria sofferta alla prima di Champions contro l’Inter. Le parole del campione del mondo 2018 con la Francia a RMC: “Il Real Madrid soffrirà quest’anno… Ci sono così tante carenze in questa squadra. A volte ci sono enormi buchi a centrocampo, difendere è impossibile… Stanotte sono stati fortunati. Non vedo una squadra, non c’è proprio nulla”.

Foto: Sportyou.com