Umtiti critica il Barcellona: “Hanno giocato malissimo. Abbiamo visto lo stesso scenario dell’andata”

15/04/2026 | 18:30:14

L’ex difensore del Barcellona, Samuel Umtiti, è intervenuto nella trasmissione “After Foot” di RMC. Queste le sue parole sul Barca:

“Tutti pensavano che il Barça avrebbe battuto facilmente l’Atlético . Sono ancora deluso da questa squadra, soprattutto dal gioco della loro linea difensiva, che ha ricevuto due cartellini rossi in due partite. Si mettono nei guai e finiscono quasi sempre allo stesso modo. E ti rendi conto che sì, si prendono dei rischi giocando con una linea difensiva molto alta , ma ti rendi conto che ogni volta che c’è un attacco degli avversari, sono in ritardo, e ogni ritardo costa caro e si conclude con un cartellino rosso . Questo non è accettabile. Li mette in una posizione difficile perché penso che se entrambe le partite si fossero giocate undici contro undici, il Barça avrebbe vinto entrambe, quindi sono un po’ deluso. L’Atlético è molto solido. Hanno un’ottima squadra che quest’anno non abbiamo apprezzato abbastanza perché in Spagna rispettiamo sempre di più il Real Madrid e il Barça. Il Barcellona ha giocato malissimo, ha giocato di nuovo in dieci uomini ed è stato eliminato ancora una volta. Abbiamo visto lo stesso scenario dell’andata e bisogna prendere delle decisioni per il futuro”.

Foto: X Umtiti