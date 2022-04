Ultima spiaggia per il Genoa: vincere col Cagliari per continuare a sperare

Un’annata tribolata quella del Genoa, penultimo in classifica e lontano sei lunghezze dalla salvezza. A cinque giornate dal termine i rossoblù devono davvero sperare in un mezzo miracolo, viste le palesi difficoltà manifestate soprattutto in zona gol. I 24 gol in campionato parlano da sé. Col peggior attacco tra le 20 di A la squadra di Blessin è attesa dall’ultimo tour de force decisivo. Già domenica arriva forse l’ultima spiaggia. La sfida col Cagliari vale una grande fetta di permanenza di Serie A: vincere vuol dire riavvicinare i sardi e portarsi a meno tre; perdere o pareggiare vuol dire, forse, spegnere ogni residua speranza.

FOTO: Twitter Genoa