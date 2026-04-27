Ulivieri: “Rocchi? Dimissioni non sono una scelta dovuta, ma giusta. La procura federale si è mossa in modo inappuntabile”

27/04/2026 | 12:30:06

Renzo Ulivieri ha parlato così dell’autosospensione di Rocchi e Gervasoni, intervenendo ai microfoni dei colleghi presenti prima del Consiglio Federale: “Per un dovere di opportunità i due indagati si sono autosospesi dalle loro funzioni. Potevano anche non farlo ma credo che abbiano fatto la scelta giusta. Scelta dovuta? Non credo. Se andiamo a vedere in altri contesti, non mi fate dire in quali, queste cose non vengono fatte. Dentro la Federazione sono state fatte e sono contento di questo. Il giudice ordinario dovrà andare avanti nell’inchiesta. La procura federale si è mossa secondo me, nei tempi e nei modi, in modo inappuntabile”.

foto x figc