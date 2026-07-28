Ufficiale: Zidane è il nuovo CT della Francia fino al 2030

28/07/2026 | 11:24:36

Inizia l’era di Zinedine Zidane sulla panchina della Nazionale francese. L’ex tecnico del Real Madrid e vincitore di Europeo e Mondiale con i transalpini subentra al regno di Didier Deschamps, durato 14 anni. Adesso è arrivata l’ufficialità.

Il comunicato della FFF (Federazione francese di calcio): “Al termine di una riunione del Comitato Esecutivo di martedì mattina, la Federazione Francese di Calcio e il suo Presidente, Philippe Diallo, sono lieti di annunciare la nomina di Zinedine Zidane come allenatore della squadra maschile francese per i prossimi quattro anni, fino ai Mondiali 2030.

Zinedine Zidane diventa il diciottesimo allenatore nella storia dei Bleus dai tempi di Henri Guérin nel 1964, prendendo così il posto di Didier Deschamps. Il nuovo allenatore assumerà ufficialmente la carica il 1° agosto e guiderà la squadra francese dalla campagna UEFA Nations League 2026-2027. Continuerà con le qualificazioni a Euro 2028, la Nations League 2028-2029 e le qualificazioni ai Mondiali 2030. Zinedine Zidane annuncerà la composizione del suo staff all’inizio di settembre.

Le primissime parole di Zidane: “L’ho spesso detto: non c’è niente di più grande della squadra francese. È quindi una gioia e ovviamente un grande orgoglio diventare l’allenatore di questa squadra francese. È anche una responsabilità. Vorrei ringraziare il Presidente Philippe Diallo, il Comitato Esecutivo e la Federazione Francese di Calcio per la loro fiducia e salutare i quattordici anni di Didier e del suo staff. Oggi ho anche un pensiero speciale per tutti i miei educatori. Inutile dire che ho molte ambizioni per la squadra francese!”

Il commento di Philippe Diallo, presidente della FFF: “La nomina di Zinedine Zidane a capo della squadra francese è motivo di immenso orgoglio per la Federazione Francese di Calcio. Segna l’incontro tra una leggenda nella storia dei Bleus, diventato uno degli allenatori più di successo e rispettati della sua generazione, e una squadra dal raro potenziale, mossa dalle più alte ambizioni. La carriera eccezionale di Zinedine Zidane è fatta di talento, duro lavoro, umiltà ed eccellenza. Valori che la squadra francese condivide e che vogliamo mantenere, insieme, con ambizione, nei prossimi quattro anni”.

Foto: Sito FFF