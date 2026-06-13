Ufficiale: Yaya Tourè nuovo allenatore dello Slovan Bratislava

13/06/2026 | 16:35:01

Nuova avventura in panchina per Yaya Tourè, l’ex centrocampista nominato allenatore dello Slovan Bratislava. Ecco di seguito il comunicato: “Yaya Touré è il nuovo allenatore dello Slovan Bratislava. La dirigenza del club ha concordato un contratto triennale con l’ex stella di 43 anni. Yaya Touré assumerà la guida tecnica dello Slovan Bratislava. L’ex centrocampista di spicco ha trascorso il periodo più significativo della sua carriera al Manchester City, dopo aver giocato anche per il Barcellona. Dopo il ritiro dall’attività agonistica, è passato con successo alla carriera di allenatore. Ha allenato nelle giovanili del Tottenham Hotspur ed è stato vice allenatore di Roberto Mancini nella nazionale saudita. A partire dalla prossima stagione, Yaya Touré guiderà il club più titolato della Slovacchia, lo ŠK Slovan Bratislava, detentore del record di 32 titoli. “Prima di tutto, sono molto contento che Yaya Touré sia ​​il nostro nuovo allenatore. Sono felice che abbiamo concordato con lui un contratto triennale e che, a partire da lunedì, inizieremo a costruire insieme una nuova era per lo Slovan Bratislava. Ovviamente, ero consapevole fin dall’inizio che non sarebbe stato facile sostituire l’allenatore Weiss. Fin dall’inizio, avevo un’idea e una visione chiare della direzione che lo Slovan avrebbe dovuto prendere. Il mio obiettivo era quello di portare qualcuno con l’esperienza del più alto livello del calcio mondiale e che fosse anche molto motivato a farsi un nome come allenatore. Ho avuto diversi incontri faccia a faccia con Yayo Touré. Tutto è iniziato, tuttavia, con la nostra prima videochiamata, durante la quale mi ha fatto un’impressione straordinaria. Quella prima impressione è stata così forte che è stato molto difficile per gli altri candidati superarla. Ho capito subito che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda e che condividevamo una mentalità simile su come avere successo. Yaya ha un grande desiderio e una grande motivazione per avere successo come allenatore con lo Slovan Bratislava. Condividiamo obiettivi ambiziosi; siamo entrambi giovani e ambiziosi, Faremo tutto il possibile per garantire il successo del club. Credo che abbiamo messo insieme uno staff tecnico forte e che avremo una squadra forte, e insieme inizieremo una nuova era per il club a partire da lunedì. Abbiamo nuove sfide davanti a noi, che non vedo l’ora di affrontare insieme a Yaya Touré come nostro allenatore”, ha dichiarato Ivan Kmotrík Jr., amministratore delegato del club”.

foto sito slovan