Ufficiale: Welbeck è un nuovo calciatore del Chelsea

01/08/2026 | 18:48:05

Il Chelsea ha annunciato di aver acquisito dall’Hove Albion il diritto alle prestazioni sportive di Danny Welbeck.

Ecco il comunicato:

“Il Chelsea è lieto di annunciare l’ingaggio di Danny Welbeck dal Brighton and Hove Albion, squadra della Premier League.

L’attaccante, che vanta 42 presenze con la nazionale inglese, ha firmato un contratto fino al 2028 e si unirà alla squadra di Xabi Alonso durante la nostra tournée pre-campionato.

Welbeck arriva a Stamford Bridge con un bagaglio di esperienza di altissimo livello. Ha collezionato 400 presenze in Premier League, ha giocato in UEFA Champions League e ha rappresentato l’Inghilterra in due edizioni della Coppa del Mondo FIFA.

Ha iniziato la sua carriera al Manchester United e si è affermato come figura chiave sotto la guida di Sir Alex Ferguson, vincendo la Premier League, due volte la Coppa di Lega e il Community Shield, e conquistando la Coppa del Mondo per club FIFA nel 2008.

Il trentacinquenne si è trasferito all’Arsenal nel settembre 2014 e ha trascorso cinque stagioni con la squadra del nord di Londra. Ha segnato 32 gol in 126 presenze e ha vinto la FA Cup e il Community Shield con i Gunners prima di passare al Watford e poi al Brighton.

Welbeck ha collezionato oltre 200 presenze con i Seagulls ed è rimasto un attaccante prolifico in Premier League, con 26 gol realizzati nella massima serie nelle ultime due stagioni.

A livello internazionale, Welbeck ha rappresentato la nazionale maggiore inglese per otto anni. Ha segnato 16 gol con la maglia dei Tre Leoni ed è stato una figura chiave agli Europei del 2012.

Benvenuto a Chelsea, Danny!”.

Foto: X Chelsea

