Ufficiale: Weghorst nuovo giocatore del Twente

27/06/2026 | 17:07:34

Weghorst è un nuovo giocatore del Twente, il comunicato del club olandese: “L’FC Twente ha raggiunto un accordo con Wout Weghorst (33) per il trasferimento. Il nazionale olandese, che vanta 52 presenze e che attualmente è impegnato con la nazionale olandese ai Mondiali, firmerà un contratto biennale con il club. Erik ten Hag: “Siamo immensamente orgogliosi che Wout Weghorst giocherà per l’FC Twente. Chi non lo sarebbe quando un attaccante della nazionale olandese con oltre cinquanta presenze si unisce al proprio club? Questo trasferimento è un’occasione d’oro per noi. È un professionista esemplare e l’esempio perfetto di ciò che si può raggiungere come calciatore quando si è disposti a dare tutto. Un giocatore con un curriculum così impressionante è normalmente irraggiungibile per l’FC Twente. Ha sempre dimostrato una grande forza di volontà e determinazione, ed è pieno di ambizione. Essendo del posto, Wout è molto desideroso di raggiungere grandi traguardi con l’FC Twente. Siamo convinti che giocherà un ruolo significativo nei futuri successi dell’FC Twente. Wout porterà qualcosa in più alla squadra.” Wout Weghorst: “Questo è un trasferimento speciale per me. Sono molto orgoglioso di indossare la maglia dell’FC Twente a partire dalla prossima stagione. Da giovane tifoso, ho avuto il privilegio di festeggiare la vittoria della Coppa con l’FC Twente al De Kuip nel 2001 e nel 2011; nel 2010, ero presente all’Oude Markt quando l’FC Twente si è laureato campione; ed ero sugli spalti del De Grolsch Veste durante molte memorabili serate europee. Sono tutti ricordi indimenticabili. Molti sogni calcistici si sono avverati per me, ma uno era rimasto… In questo modo, il cerchio si chiude. A partire dalla prossima stagione, darò tutto per festeggiare i successi con l’FC Twente, questa volta non da tifoso, ma da giocatore”.

foto sito twente