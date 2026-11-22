Ufficiale: Watford, esonerato Alessio Dionisi. Il comunicato

22/11/2026 | 13:08:26

Il Watford ha comunicato ufficialmente la separazione da Alessio Dionisi, che lascia l’incarico di allenatore della prima squadra dopo un avvio di stagione promettente e un successivo rendimento deludente. Fatale la pesante sconfitta per 4-0 contro lo Sheffield United, con appena tre vittorie nelle ultime 13 partite. Il club inglese ha già avviato la ricerca del sostituto. Il Watford FC comunica che Alessio Dionisi ha lasciato l’incarico di allenatore della prima squadra. Alessio era arrivato la scorsa estate, al termine di una ricerca approfondita, e aveva guidato la squadra a un avvio di stagione promettente, caratterizzato da una vittoria all’esordio contro il Southampton e da pareggi incoraggianti contro West Ham e Wrexham. Tuttavia, il rendimento deludente registrato in seguito – con sole tre vittorie in 13 partite, culminato nella sconfitta per 4-0 di ieri contro lo Sheffield United – ha spinto il club a prendere la difficile decisione di cambiare guida tecnica.”Ringraziamo Alessio e il suo staff per la professionalità e l’impegno dimostrati», ha dichiarato il direttore sportivo Luke Dowling. «Come i tifosi avranno certamente notato, Alessio è una persona davvero squisita; gli auguriamo il meglio per il suo futuro” .”È già stato avviato l’iter per individuare il suo sostituto e contiamo di poter annunciare il nome a breve”.

Foto: x Watford