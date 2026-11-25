Ufficiale: Watford, Edward Iordanescu è il nuovo allenatore. Il comunicato

25/11/2026 | 12:27:01

Il Watford ha annunciato la nomina di Edward Iordănescu come nuovo tecnico della prima squadra. L’allenatore rumeno, ex commissario tecnico della propria nazionale, ha firmato il contratto nella serata di ieri ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Inghilterra, come si legge dal comunicato del club: “Il Watford FC conferma la nomina di Edward Iordănescu a nuovo allenatore della prima squadra. Il quarantottenne, ex commissario tecnico della nazionale rumena, ha firmato il contratto ieri sera ed è arrivato nell’Hertfordshire questa mattina, forte di una carriera ricca di successi sia a livello di club che in ambito internazionale. “Sono molto orgoglioso e felice di essere in questo club”, ha dichiarato Iordănescu. “So che la squadra sta attraversando un momento difficile, ma negli ultimi giorni ho già analizzato molte partite e nutro grande fiducia per il futuro”.

foto: x Watford