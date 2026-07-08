Ufficiale: Vitale rinnova con l’Ascoli fino al 2028

08/07/2026 | 16:44:54

L’Ascoli ha annunciato di aver prolungato fino al 2028 il contratto del portiere Samuele Vitale.

Ecco il comunicato:

“Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. annuncia con piacere di aver rinnovato il contratto con Samuele Vitale fino al 30 giugno 2028. Punto di forza dello scacchiere bianconero nella stagione di Serie C appena conclusa, nelle 38 presenze in campionato e 6 nei playoff ha mantenuto la porta inviolata 22 volte, risultando uno dei portieri più importanti della categoria.

L’Ascoli Calcio rivolge a Samuele i migliori auguri per il prosieguo del suo percorso in maglia bianconera, con l’auspicio di continuare insieme a raggiungere nuovi e importanti traguardi”.

Foto: sito Ascoli