Ufficiale: Virtus Entella, annunciato lo staff tecnico di Chiappella

28/06/2026 | 13:00:18

Con un comunicato sul proprio sito l’Entella annuncia lo staff tecnico di Chiappella: “A poche settimane dall’inizio del ritiro di Tavarone, è stato definito lo staff tecnico che affiancherà mister Chiappella nel prossimo campionato di Serie B. Come già comunicato, il nuovo viceallenatore sarà Alessio Baresi. Confermati, invece, il preparatore atletico Massimiliano Botto, il collaboratore tecnico e match analyst Giancarlo Bianchi, il collaboratore tecnico Michele Russo e il preparatore dei portieri Sergio Porcu. La società desidera inoltre ringraziare Igor Graziani per il lavoro svolto nelle ultime otto stagioni in biancoceleste nel ruolo di match analyst, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.