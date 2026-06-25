Ufficiale: Vicenza, Zonta rinnova fino al 2028

25/06/2026 | 17:37:13

“La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Loris Zonta fino al 30 Giugno 2028. Nel corso delle sue 7 stagioni tra le fila del Lane, impreziosite da più di 200 presenze in campionato, il centrocampista si è contraddistinto per le sue qualità tecniche e umane diventando un vero e proprio punto di riferimento per l’intero ambiente biancorosso. Da parte di tutto il Club i più sentiti auguri a Loris per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso”.

Foto: logo Vicenza