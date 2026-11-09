Ufficiale: Vicens è il nuovo allenatore del Lione

09/11/2026 | 18:33:50

Il Lione ha scelto l’erede di Paulo Fonseca. Si tratta di Carlos Vicens, vice di Pep Guardiola al Manchester City nella stagione del triplete 2022/23, oltre ad essere stato allenatore del Braga nella passata annata. Lo spanolo classe 1983 ha firmato un contratto di diciotto mesi. Il comunicato dell’OL: “Il tecnico spagnolo di 43 anni ha firmato per un periodo di 18 mesi, fino al 30 giugno 2028. Nella ricerca di un nuovo allenatore, l’Olympique Lyonnais aveva posto la continuità del proprio progetto sportivo al centro delle sue priorità. La dirigenza ha così mantenuto il profilo di Carlos Vicens, il cui approccio al calcio, i suoi alti standard e l’importanza data allo sviluppo dei giocatori corrispondono pienamente alle orientazioni definite dal club”.

Foto: Instagram Lione