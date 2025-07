Ufficiale: Verona, riscattato Sarr dal Lione

04/07/2025 | 18:30:51

Amin Sarr continuerà la sua avventura in Serie A. L’Hellas Verona ha deciso di esercitare l’opzione di riscatto per l’attaccante svedese, arrivato lo scorso anno in prestito dall’Olympique Lione. Il club gialloblù ha versato al Lione una cifra complessiva di 5 milioni di euro, comprensiva di 1,5 milioni di bonus, assicurandosi così il cartellino del classe 2001 a titolo definitivo. Sarr ha collezionato 32 presenze nella stagione appena conclusa con l’Hellas, realizzando 4 reti e contribuendo alla salvezza della squadra. Il Lione, dal canto suo, manterrà un 15% sulla futura rivendita del giocatore.

Foto: X Verona