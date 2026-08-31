Ufficiale: Venezia, ingaggiato Juan Jesus

31/08/2026 | 22:14:37

Nuovo innesto in difesa per il Venezia che ufficializza l’innesto di Juan Jesus, svincolatosi dal Napoli lo scorso 30 giugno.

La nota: “Il Venezia FC comunica di aver tesserato il difensore Juan Jesus. Il giocatore ha firmato un accordo che lo legherà al club arancioneroverde fino al termine della stagione 2026/27, con rinnovo di un anno al verificarsi di determinate condizioni. Cresciuto nel settore giovanile dello Sport Club Internacional, Juan Jesus debutta in prima squadra nella stagione 2009/10, al termine della quale collezionerà la vittoria della Coppa Libertadores. Successivamente, nel gennaio 2012, arriva in Italia, all’Inter. Complessivamente, con il club nerazzurro collezionerà 142 presenze, 1 gol e 3 assist. Nella stagione 2016/17 passa alla Roma, club nel quale rimane cinque stagioni, mettendo complessivamente a referto 102 presenze, 1 gol e 1 assist. Nell’estate 2021 arriva al Napoli. In maglia azzurra colleziona 130 presenze, 5 gol e 2 assist. Si laurea due volte Campione d’Italia nelle stagioni 2022/23 e 2024/25 e prende parte al successo del Napoli nella Supercoppa Italiana 2025/26. Juan Jesus consegue diversi successi anche con le formazioni giovanili del Brasile, quali il Campionato sudamericano Under 20 (2011) e il Mondiale Under 20 (2011). Fa il suo esordio in Nazionale maggiore nel maggio 2012 in un’amichevole contro la Danimarca e, complessivamente, colleziona 4 presenze con il Brasile. Juan Jesus vanta, inoltre, complessivamente 280 presenze in Serie A, con 5 gol e 2 assist, 37 presenze in Europa League e 24 presenze in Champions League”.

Foto: X Venezia