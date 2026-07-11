Ufficiale: Venezia, ingaggiato il portiere Pozzi dalla Vis Pesaro

11/07/2026 | 21:45:39

Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con la Vis Pesaro per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del portiere Alessio Pozzi. L’estremo difensore classe 2000 ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2030. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili della Maceratese e dell’Avellino, Pozzi ha successivamente vestito le maglie di San Marino e Messina in Serie D.

Nel 2020 si trasferisce al Carpi, club con cui debutta tra i professionisti nel campionato di Serie C. L’anno successivo passa alla Pistoiese, prima di vestire le maglie di Fermana, Akragas, Trapani e Sorrento.

Nell’estate del 2024 approda alla Vis Pesaro, dove si afferma come portiere titolare, collezionando 35 presenze e mantenendo la porta inviolata in 12 occasioni nel campionato di Serie C

Alessio Pozzi, portiere Venezia FC ha così parlato: ““Sono molto felice di essere arrivato in un club prestigioso come il Venezia. Ho seguito con grande interesse il percorso della squadra già nella scorsa stagione, quando ha dominato il campionato di Serie B, lasciandomi un’impressione davvero molto positiva.

Fin dal primo confronto con il Direttore ho percepito grande entusiasmo e ambizione: mi ha illustrato il progetto del club e le prospettive per il futuro, convincendomi fin da subito. Desidero ringraziare lui e tutta la società per la fiducia che hanno riposto in me. Darò il massimo ogni giorno per ripagarla sul campo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra. Ci tengo inoltre a ringraziare la Vis Pesaro per il percorso condiviso e per l’opportunità di crescita che mi ha offerto.”

Benvenuto, Alessio.

Foto: X Venezia