Ufficiale: Veliz è un nuovo calciatore del Tottenham

Alejo Veliz è un nuovo calciatore del Tottenham: l’attaccante arriva dal Rosario Central, ecco il comunicato del club inglese.

“Siamo lieti di annunciare la firma di Alejo Veliz da Rosario Central, soggetto a nulla osta internazionale e permesso di lavoro. Il centravanti ha concordato con il club un contratto fino al 30 giugno 2029 e vestirà la maglia numero 36.

Nato a Gödeken, in Argentina, Alejo si è unito al Rosario a livello Under-20 e ha fatto il suo debutto in prima squadra nel luglio 2021. L’attaccante 19enne ha collezionato un totale di 62 presenze nella Primera Division in tutte le competizioni, segnando 19 volte.

A livello internazionale, Alejo ha giocato con l’Argentina ai Mondiali FIFA Under 20 e ai Campionati sudamericani Under 20 all’inizio di quest’anno. Ha segnato tre gol in nove presenze”.

Foto: Twitter Tottenham