Ufficiale: Valoti nuovo giocatore del Vicenza

23/07/2026 | 19:12:46

Mattia Valoti nuovo giocatore del Vicenza, il comunicato: “La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Mattia Valoti, fino al 30 giugno 2028. Cresciuto nei settori giovanili di Milan e Albinoleffe, Valoti ha costruito una carriera tra Serie A e Serie B, indossando le maglie di Verona, Livorno, Pescara, SPAL, Monza e Pisa, superando le 250 presenze tra i professionisti, confermandosi come profilo affidabile e capace di interpretare più soluzioni in mezzo al campo. Benvenuto a Vicenza, Mattia!”

foto sito vicenza