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Ufficiale: Valdepenas è un nuovo giocatore della Fiorentina

31/07/2026 | 19:38:13

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Victor Valdepenas, difensore spagnolo cresciuto nella cantera del Real Madrid, firma con la Fiorentina a titolo definitivo. Operazione da circa 10 milioni di euro con il Real che manterrà l’opzione di recompra.

Il comunicato dei Viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Valdepeñas Talavera dal Real Madrid CF.

Il nuovo difensore viola, nato a Madrid il 20 ottobre 2006, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real, ha fatto il proprio esordio nella Liga con i Blancos lo scorso dicembre.

Valdepeñas ha anche collezionato 5 presenze con la Nazionale Under 19 spagnola”.

Foto: Sito Fiorentina