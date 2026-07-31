Ufficiale: Valdepenas è un nuovo giocatore della Fiorentina
31/07/2026 | 19:38:13
Victor Valdepenas, difensore spagnolo cresciuto nella cantera del Real Madrid, firma con la Fiorentina a titolo definitivo. Operazione da circa 10 milioni di euro con il Real che manterrà l’opzione di recompra.
Il comunicato dei Viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Valdepeñas Talavera dal Real Madrid CF.
Il nuovo difensore viola, nato a Madrid il 20 ottobre 2006, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real, ha fatto il proprio esordio nella Liga con i Blancos lo scorso dicembre.
Valdepeñas ha anche collezionato 5 presenze con la Nazionale Under 19 spagnola”.
Foto: Sito Fiorentina