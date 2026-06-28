Ufficiale: Urbanski è un nuovo giocatore del Górnik Zabrze

Urbanski continua la sua avventura nel calcio polacco. L’ex Serie A firma con il Górnik Zabrze, ecco le parole del club: “Undici volte rappresentante della Polonia, e allo stesso tempo un centrocampista offensivo di grande talento si unisce ai Tricolori! Kacper Urbański, nativo di Danzica, ha firmato un contratto di due anni con Górnik Zabrze valido fino al 30 giugno 2028, con la possibilità di prorogare per altri due anni. Aggiungiamo che si è unito al club di Zabrze come giocatore libero. Il 21enne ha finora giocato con i colori della Legia di Varsavia, in cui ha giocato 28 partite (1 gol, 3 assist). In precedenza, ha gareggiato a livello di Serie A italiana; FC Bologna (31 partite, 1 gol, 1 assist) e AC Monza (8 presenze). All’inizio della sua carriera, ha giocato per Lechia Danzica. Ha fatto il suo debutto nella squadra nazionale polacca senior durante uno scontro amichevole con l’Ucraina nel 2024 (assist). È stato poi convocato per i Campionati Europei ed è apparso in tutte e tre le partite della fase a gironi. È stato anche un giocatore importante della squadra nazionale durante la Nations League del 2024. In totale, ha registrato le suddette 11 esibizioni nei colori nazionali”.

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