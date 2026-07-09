Ufficiale: Udinese, Keinan Davis rinnova fino al 2031

09/07/2026 | 17:53:35

Rinnovo importante in casa Udinese con l’attaccante Keinan Davis che rinnova con i friulani fino al 2031.

La nota: “Un rinnovo importante per il consolidamento del progetto sportivo che arriva al termine della miglior stagione della carriera vissuta dal bomber di Stevenage, autore nello scorso campionato di ben 10 reti. Una storia quella tra Keinan, l’Udinese e il Friuli caratterizzata dall’amore che tutta la piazza ha sempre dimostrato verso l’eroe di Frosinone che si è consacrato come uno dei migliori attaccanti della Serie A. Good luck Keinan, the show must go on”.

Foto: sito Udinese