Ufficiale: Tzolis nuovo giocatore dell’Arsenal

L’Arsenal ha annunciato l’arrivo di Tzolis, il comunicato: “Siamo lieti di annunciare la firma di un contratto a lungo termine con Christos Tzolis. L’attaccante ventiquattrenne arriva dal Club Brugge, dove ha collezionato 108 presenze in tutte le competizioni, segnando 43 gol e fornendo 45 assist per la squadra belga.

Christos ha iniziato la sua carriera professionistica nel suo paese natale, giocando per il PAOK Salonicco. Dopo aver segnato ben 20 gol in 27 presenze con la squadra Under-19, il nazionale greco ha scalato le gerarchie del settore giovanile fino a debuttare in prima squadra contro l’Olympiacos nel giugno 2020. La prima stagione completa di Christos con il PAOK si è conclusa con la conquista di un trofeo, la Coppa di Grecia, vinta dalla sua squadra nel maggio 2021 grazie a cinque gol in quattro presenze nella competizione.

Dopo un’ottima stagione, Christos ha firmato per il Norwich City, all’epoca in Premier League, dove ha avuto un impatto immediato, segnando due gol e fornendo due assist al suo debutto nella vittoria per 6-0 in Carabao Cup contro il Bournemouth nell’agosto 2021. Preziosi periodi in prestito in Olanda e Germania gli hanno permesso di giocare rispettivamente per l’FC Twente e il Fortuna Düsseldorf, continuando il suo percorso di crescita.

Nel luglio 2024, l’attaccante si è unito al Club Brugge, dove è diventato un elemento chiave della squadra nelle due stagioni successive. Schierato principalmente come ala sinistra, Christos è diventato molto rapidamente una figura influente nelle campagne nazionali ed europee del club, sollevando la Coppa del Belgio nel 2025 e venendo nominato miglior giocatore della Pro League belga. Un riconoscimento che Christos ha ottenuto anche la scorsa stagione, aggiudicandosi il trofeo per il secondo anno consecutivo, in occasione della vittoria del campionato belga 2025/26 da parte del Club Brugge.

A livello internazionale, Christos ha rappresentato la Grecia in diverse categorie giovanili prima di debuttare con la nazionale maggiore nell’ottobre del 2020. Da allora, ha collezionato 34 presenze con la maglia della nazionale.