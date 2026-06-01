Ufficiale: Triestina, risoluzione contrattuale con Minutoli e Domestici
01/06/2026 | 15:00:08
La Triestina comunica tramite i suoi canali ufficiali la risoluzione contrattuale con il Segretario sportivo Antonio Minutoli ed il Club Manager Giambattista Domestici: “US Triestina Calcio 1918 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione contrattuale con il Segretario sportivo Antonino Minutoli ed il Club Manager Giambattista Domestici.Il Club ringrazia Antonino e Giambattista per il quotidiano impegno profuso, rivolgendo ad entrambi un sincero in bocca al lupo per il prosieguo delle rispettive carriere professionali”.