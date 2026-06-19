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Ufficiale: Torino, risoluzione consensuale con Baroni

19/06/2026 | 11:48:39

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il Torino comunica sul proprio sito di aver risolto la situazione contrattuale che legava la squadra e Marco Baroni. Ecco le parole del club, con cui viene salutato il mister: “Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Marco Baroni.La Società augura il meglio a Baroni nel proseguimento della sua carriera”. Il primo luglio inizierà ufficialmente la conduzione della prima squadra da parte di Ignazio Abate.

Foto: Instagram Baroni