Ufficiale: Torino, İlkhan rinnova fino al 2027

26/05/2026 | 18:53:53

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto del calciatore Emirhan İlkhan fino al 30 giugno 2027. Nato a Istanbul il primo giugno 2004 e cresciuto nel settore giovanile del Beşiktaş — con cui ha collezionato anche importanti esperienze internazionali nella UEFA Youth League — İlkhan ha esordito tra i professionisti a soli 17 anni, conquistando la Supercoppa di Turchia contro l’Antalyaspor il 5 gennaio 2022. Successivamente ha totalizzato 11 presenze e una rete in Süper Lig”. Prosegue e si conclude poi così la nota del Torino a proposito di Ilkhan, con gli ultimi passi della sua carriera: “Approdato al Toro nell’estate del 2022, nel suo primo anno in Italia ha collezionato 4 apparizioni in maglia granata. Dopo i successivi periodi in prestito, prima alla Sampdoria (8 presenze) e poi al Başakşehir (34 presenze e 2 gol), nella stagione 2025-26 ha totalizzato 22 presenze e 2 reti tra campionato e Coppa Italia con la divisa del Torino”.

Foto: X Torino