Ufficiale: Thorgan Hazard torna al Lens

13/07/2026 | 21:10:03

Thorgan Hazard torna al Lens, il comunicato ufficiale del club francese: “Originario di Lens, per ben due volte! Un talento “Made in Gaillette” che ha giocato in Premier League, Bundesliga, Eredivisie e Jupiler Pro League, Thorgan Hazard è tornato in un ambiente a lui familiare. Con 522 presenze nei club (di cui 64 nelle competizioni UEFA) e 47 presenze con la nazionale belga, il centrocampista offensivo ha firmato con il Racing fino al 2028. Con il ritorno di Thorgan il Racing rinforza il suo reparto offensivo con un talento #MadeInGaillette che unisce abilità tecniche, esperienza (522 partite con il club) e un’ottima conoscenza dell’ambiente.

foto x lens