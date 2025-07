Ufficiale: Thomas Delaine al Le Havre

13/07/2025 | 16:50:42

Thomas Delaine è un nuovo difensore del Le Havre. Il comunicato: È un giocatore con molta esperienza che vestirà la maglia Ciel&Marine: terzino sinistro di 33 anni, cresciuto nel settore giovanile del RC Lens, Thomas Delaine ha avuto un percorso atipico. Dopo il suo primo contratto da professionista è infatti tornato nel mondo dilettantistico, rilanciandosi ad Arras (CFA). Ma il calcio di alto livello non si è dimenticato di lui: il Paris FC (Ligue 2) lo ha cercato, poi nel 2018 è stato ingaggiato dal FC Metz. Un anno dopo è diventato campione di Ligue 2 e ha disputato tre stagioni in massima serie con i Grenat, prima di firmare nel 2022 con il RC Strasbourg. Thomas Delaine, che può giocare anche a destra, è noto per la sua onestà e grande professionalità, e ora arriva al servizio dell’Havre Athletic Club! Chi, durante il periodo ad Arras, rischiò di lavorare come giardiniere-paesaggista, ora spera di fare dello Stade Océane il suo giardino… Ha appena firmato un contratto biennale e indosserà il numero 23.

Foto: sito le havre