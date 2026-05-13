Ufficiale: Tevez e il Talleres si separano

13/05/2026 | 16:22:25

Carlos Tevez e il Talleres si separano, il contratto dell’argentino non verrà rinnovato: “Grazie mille Carlitos! Dopo la fine del contratto in vigore, la Commissione Direttiva del Club Atlético Officine ringrazia Carlos Tévez e tutto il suo Corpo Tecnico per la loro tappa a carico della Prima Squadra dell’Istituzione. Il corpo tecnico, guidato da Carlos Tévez, è arrivato al Club nel luglio dello scorso anno, prima dell’inizio del Torneo di chiusura 2025. Dopo un semestre difficile, in un contesto sportivo avverso, ha raggiunto l’obiettivo prefissato. Durante la pausa di fine anno, si è lavorato congiuntamente sulle decisioni di conformazione del personale, sul profilo dei rinforzi e sulla promozione del giovanile per il primo semestre di quest’anno. In questo torneo di apertura, la squadra ha aggiunto 26 punti, consolidando una solida base per la possibilità di tornare alle competizioni internazionali alla chiusura della stagione 2026.