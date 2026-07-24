Ufficiale: Summerville nuovo giocatore dell’Al Hilal

24/07/2026 | 21:11:06

Summerville nuovo giocatore dell’Al Hilal, il comunicato ufficiale: “Il consiglio di amministrazione dell’Al Hilal Club, presieduto da Sua Altezza il Principe Nawaf bin Saad, ha completato le procedure per la firma del contratto di trasferimento del centrocampista olandese Cressincio Summerville dal club inglese West Ham United, che rappresenterà la prima squadra di calcio dell’Al Hilal per un periodo di quattro anni. La cerimonia di firma si è svolta venerdì sera presso la sede del ritiro della squadra, attualmente situata in Austria.

Il consiglio di amministrazione dell’Al Hilal Club Company ha espresso il proprio apprezzamento a Sua Altezza Reale il Principe Al-Waleed bin Talal per la sponsorizzazione integrale dell’operazione di trasferimento del “Summerville”, a ulteriore conferma del suo generoso sostegno e delle sue iniziative in tutti i settori, nonché del suo continuo contributo al percorso di crescita dell’Al Hilal, al rafforzamento della sua posizione e al consolidamento della sua leadership a tutti i livelli.

Il ventiquattrenne Somerville è considerato uno dei centrocampisti offensivi più promettenti della Premier League inglese e d’Europa, avendo militato in diverse squadre, tra cui spiccano il Feyenoord (Paesi Bassi), il Leeds United (Inghilterra) e il West Ham (Inghilterra).

Summerville ha maturato una solida esperienza a livello internazionale con le nazionali di tutte le categorie, rappresentando i Paesi Bassi nelle selezioni Under-16, 17, 18, 19 e 21, oltre alla prima squadra. La sua ultima apparizione internazionale risale ai Mondiali del 2026, conclusisi di recente negli Stati Uniti, dove ha segnato due gol per la sua nazionale.

Summerville si è unito al ritiro della squadra che si sta svolgendo in Austria, in preparazione alla nuova stagione sportiva”.

foto x al hilal