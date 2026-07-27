Ufficiale: Stuani rinnova con il Girona per il decimo anno di fila

27/07/2026 | 18:10:03

Cristhian Stuani e il Girona continuano insieme. L’attaccante uruguaiano, miglior marcatore della storia del club con 147 reti, prolunga di un altro anno con il club della sua vita. Arrivato in città nel 2017, l’ex centravanti della Reggina ha sposato a pieno la causa Girona, anche con la retrocessione dell’ultima annata.

Il comunicato del club: “Girona FC e Cristhian Stuani hanno raggiunto un accordo per rinnovare il contratto dell’attaccante uruguaiano per un’altra stagione. In questo modo, il capitano inizierà la sua decima stagione al Montilivi, consolidando ulteriormente una carriera che fa già parte della storia del Club.

Dal suo arrivo nell’estate del 2017, Stuani è diventato una figura indispensabile sia dentro che fuori dal campo. Con il suo impegno, professionalità, capacità di gol e leadership, l’attaccante è stato uno dei principali contributori alla crescita sportiva del Girona FC nell’ultimo decennio.

Attualmente, Stuani è il capocannoniere e il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia del Girona FC, con 148 gol in 312 partite ufficiali indossando la maglia rossa e bianca. Questi numeri straordinari riflettono l’importanza di un calciatore insostituibile.

L’attaccante uruguaiano è stato sinonimo di prestazione fin dal primo giorno. Ha segnato al debutto del Girona FC in Prima Divisione e, stagione dopo stagione, ha mantenuto una spettacolare efficienza davanti alla porta. Oltre alle statistiche, Stuani ha lasciato un segno profondo grazie alle sue capacità di leadership, intelligenza tattica, abilità aerea, istinto per segnare e competitività, che lo hanno reso un modello per le nuove generazioni di calciatori del Club.

Un riferimento per Montilivi

In tutti questi anni, Stuani è diventato uno dei giocatori più amati dai tifosi di Girona. La sua disponibilità, il rispetto per il Club e la costante dedizione hanno costruito un rapporto unico con Montilivi.

La continuità dell’attaccante uruguaiano porta esperienza, leadership e una mentalità vincente in uno spogliatoio che continuerà a contare su una delle grandi figure della recente storia del bianco-rosso.

Con questo rinnovamento, Cristhian Stuani e Girona FC continueranno a scrivere insieme una storia straordinaria. Una storia di obiettivi, impegno, perseveranza e lealtà che, dieci anni dopo il suo inizio, è ancora più viva che mai”.

Foto: Instagram Stuani