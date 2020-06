Ufficiale: Srna è il nuovo direttore sportivo dello Shakhtar

Darijo Srna è il nuovo direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk. Il croato da calciatore ha giocato con il club ucraino per 15 anni collezionando 536 partite (record del club), segnando 49 reti e alzando al cielo ben 26 trofei. Dopo l’esperienza al Cagliari, Srna era rientrato allo Shakhtar come vice-allenatore di Luis Castro, ora la nuova (e prima) esperienza come responsabile dell’area tecnica.

⚒ Дарио Срна назначен на должность директора по футболу ФК «Шахтер». Все подробности и задачи Дарио на новой должности ⬇️https://t.co/HS9CHe7Fm4 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 24, 2020

Foto: Twitter ufficiale Shakhtar