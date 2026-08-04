Ufficiale: Sorrento, dal Benevento arriva Starita

04/08/2026 | 11:43:48

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di essersi assicurato, a titolo definitivo dal Benevento Calcio, le prestazioni sportive di Ernesto Starita, a partire dalla stagione 2026/2027. Starita, nato a Napoli il 3 marzo del 1996, vanta una lunghissima esperienza in Serie C con Pisa, Andria, Pro Piacenza, Bisceglie, Casertana, Monopoli, Torres, Guidonia e appunto Benevento oltre a sei apparizioni in B con la Pro Vercelli. ️ In totale in Serie C ha collezionato 305 presenze e 60 reti. Benvenuto a Sorrento, Ernesto!”.

Foto: logo Sorrento