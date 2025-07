Ufficiale: Simone Padoin nuovo allenatore della Juventus Primavera

14/07/2025 | 15:33:32

Simone Padoin è il nuovo allenatore della Juventus Primavera. Di seguito il comunicato del club juventino: “Nel 2021 parlavamo di un graditissimo ritorno in bianconero, nello staff della Prima Squadra. Oggi, quattro anni dopo, siamo felici di poter dire che Simone Padoin è il nuovo allenatore della Juventus Under 20. Una bella opportunità per lui che già nella passata stagione ha recitato un ruolo di rilievo nella nostra formazione Primavera, in quanto vice di Francesco Magnanelli. Nato a Gemona del Friuli – in provincia di Udine – il 18 marzo del 1984, Simone da calciatore ha indossato la nostra maglia dal 2012 al 2016 arrivando in doppia cifra di trofei: Padoin ha vinto, infatti, cinque Scudetti, tre volte la Supercoppa Italiana e due volte la Coppa Italia. Vittorie, tante, ma anche e soprattutto tanto cuore e duttilità tattica unite a un grande senso del dovere: questo, in estrema sintesi, è stato Simone, da calciatore, alla Juventus. Inoltre, Padoin, dal primo giorno in bianconero ha sempre dimostrato un grande legame con i nostri colori e un forte senso di appartenenza al Club e il suo ritorno in altre vesti nel 2021 – appena un anno dopo il suo ritiro dal calcio giocato – ne sono state la conferma. Ora questa nuova avventura, ultimo fondamentale passaggio per questi giovani ragazzi prima del grande salto nel professionismo. Una sfida stimolante che siamo sicuri Simone intraprenderà con dedizione, entusiasmo e grande passione. Lui, insieme ovviamente al suo staff che sarà così composto:

Allenatore in seconda: Massimiliano Marchio;

Collaboratore tecnico: Francesco Spanò;

Preparatore atletico: Samuele Callegaro;

Preparatore atletico: Marco Panzolini;

Allenatore dei portieri: Luca Squinzani;

Match Analyst: Alessio Varzi

Foto: X Juventus