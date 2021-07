Ufficiale: Simeone e il suo staff rinnovano con l’Atletico Madrid. I dettagli dell’accordo

Diego Pablo Simeone ha deciso di prolungare il suo contratto con l’Atletico Madrid. L’allenatore argentino e il suo staff hanno firmato il rinnovo con il club spagnolo fino al 30 giugno 2024. Questo l’annuncio ufficiale del club: “Diego Pablo Simeone ha rinnovato come allenatore dell’Atlético de Madrid fino al 30 giugno 2024. Il nostro allenatore, insieme al suo staff tecnico, ha firmato il nuovo contratto, in questo modo amplia i suoi legami con la nostra entità. Questo dà continuità a un progetto iniziato con l’arrivo dell’allenatore argentino nel 2011 e che ha portato a uno dei periodi di maggior successo del nostro club, in cui abbiamo vinto otto titoli. Simeone è diventato il nostro allenatore di maggior successo e con più vittorie (316). Oltre al rinnovo dell’argentino, il suo staff tecnico accompagnerà anche Simeone fino al 2024: Óscar Ortega (preparatore fisico) e Pablo Vercellone (preparatore dei portieri), approdato al club rojiblanco insieme a Diego Pablo nel 2011, Nelson Vivas (secondo allenatore ), che si è unito ai ranghi due stagioni fa, e Hernán Bonvicini (vice allenatore), che è arrivato nel nostro club la scorsa stagione, hanno anche firmato questa estensione che diventa la migliore notizia per iniziare la stagione 2021/22″.

📝 #Simeone2024 Diego Pablo @Simeone y su cuerpo técnico renuevan como rojiblancos hasta 2024. 🤩 ¡La mejor forma de arrancar la temporada! 💪 ➡️ https://t.co/Vqo50B4rQs pic.twitter.com/UU17EHIA1E — ❤️🤍🏆 CAMPEONES 🏆❤️🤍 (@Atleti) July 8, 2021

FOTO: Sito ufficiale Atletico Madrid