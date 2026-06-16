Ufficiale: si separano le strade tra il Cerignola e Maiuri

16/06/2026 | 10:56:36

Maiuri e il Cerignola non proseguiranno più insieme il loro percorso professionale, ecco il comunicato del club: “La S.S. Audace Cerignola comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Vincenzo Maiuri. Il Club desidera ringraziare mister Maiuri per il lavoro svolto con professionalità, serietà e dedizione nel corso della stagione sportiva appena conclusa. Un percorso vissuto con impegno quotidiano, senso di responsabilità e rispetto dei valori dell’Audace Cerignola, che ha contribuito alla crescita del gruppo e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’Audace Cerignola augura a Vincenzo Maiuri le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Foto: Sito Cerignola