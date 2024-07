Ufficiale: Sherri è un nuovo portiere del Cagliari

Il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo di Alen Sherri, portiere albanese 26enne proveniente dal Klubi Sportiv Egnatia. Questa la nota della società: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alen Sherri che si trasferisce dall’Egnatia a titolo definitivo e ha firmato un contratto con il Club rossoblù sino al 30 giugno 2027.

Nato a Scutari, in Albania, il portiere classe ’97 è cresciuto nelle giovanili del Vllaznia, dove ha esordito in prima squadra il 12 aprile 2015 – ad appena 17 anni – contro il Tirana. Nell’estate 2020 si è trasferito nel Laçi, sempre nel massimo campionato albanese, dove in due stagioni ha giocato 53 gare tra competizioni nazionali e qualificazioni alle coppe europee. A seguire il trasferimento nell’Egnatia con cui ha vinto da protagonista la coppa Nazionale 22/23 e, nella stagione appena trascorsa, l’abbinata campionato e coppa d’Albania.

Dopo aver giocato con la selezione U21 del suo Paese, il 9 novembre 2022 ha fatto il suo debutto tra i pali della Nazionale maggiore.

Fisico imponente, alto ben 197 centimetri, Sherri è un portiere bravo tra i pali, coraggioso nel gioco aereo, abile anche con i piedi, qualità che sa mettere a supporto della fase di impostazione.

Determinazione e tanta voglia di emergere: benvenuto in Sardegna, Alen!”.

