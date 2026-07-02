Ufficiale: Sganzerla allo Spezia fino al 2029

02/07/2026 | 17:59:05

Sganzerla è un nuovo giocatore dello Spezia. Firmato un contratto fino al 2029. Ecco le parole del club: ”Spezia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Riccardo Sganzerla, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029. Torinese, classe 2002, cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Juventus e Torino, Sganzerla ha saputo mettersi in luce con la maglia del Bra, dove nella stagione 2024-2025 è stato tra i protagonisti della promozione in Serie C ottenuta dai piemontesi, mettendo a referto 36 presenze condite anche da una rete. Nella stagione seguente, sempre con la maglia della formazione giallorossa, Sganzerla è sceso in campo in 32 occasioni, trovando anche il primo gol tra i professionisti, valso il successo del Bra contro il Ravenna. Mancino e dotato di un’importante struttura fisica, Sganzerla è pronto a mettere le proprie qualità al servizio delle Aquile. Benvenuto Riccardo!”.

Foto: Instagram Spezia