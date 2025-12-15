Ufficiale: Sergio Reguilon nuovo giocatore dell’Inter Miami

15/12/2025 | 16:33:30

Sergio Reguilon è un nuovo giocatore dell‘Inter Miami, il comunicato del club americano: “È un club molto ambizioso, un club vincente che fa le cose per bene, ed è questo che mi ha attratto: venire qui per continuare a vincere ed essere competitivo. Il mio obiettivo è vincere ogni trofeo possibile qui”. Il terzino sinistro spagnolo, 28 anni, ha firmato un contratto fino a dicembre 2027, con un’opzione di rinnovo fino al 2028. Svincolato dal 1° luglio dopo la sua esperienza al Tottenham, per Reguilon prende il via una nuova avventura.

foto x inter miami