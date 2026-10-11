Ufficiale: Seedorf nuovo allenatore del Corinthians

11/10/2026 | 17:17:18

Clarence Seedorf nuovo allenatore del Corinthians: “Lo Sport Club Corinthians Paulista ha ingaggiato Clarence Seedorf come allenatore della sua squadra di calcio maschile. Il tecnico olandese cinquantenne si unisce a Timão con un contratto valido fino alla fine del 2027. Come atleta, Seedorf è stato uno dei grandi centrocampisti della fine degli anni ’90 e dei primi anni 2000. Ha vinto quattro titoli di UEFA Champions League con Ajax (Paesi Bassi), Real Madrid (Spagna) e Milan (due volte) (Italia), un’impresa che lo rende il giocatore più titolato nella competizione con club diversi. Ha partecipato alla Coppa del Mondo FIFA del 1998, dove la nazionale si è classificata quarta, e ha preso parte anche a tre Campionati Europei UEFA. Prima di appendere gli scarpini al chiodo, ha allenato per l’ultima volta il Botafogo di Rio de Janeiro tra il 2012 e il 2013. Subito dopo, nel 2014, ha iniziato la sua carriera da allenatore al Milan. In seguito ha guidato lo Shenzhen FC in Cina, il Deportivo La Coruña in Spagna e la nazionale del Camerun. Attualmente è membro del consiglio di sorveglianza della Federazione calcistica olandese (KNVB). Nato a Paramaribo, in Suriname, Seedorf è cresciuto e ha trascorso la sua infanzia ad Almere, nei Paesi Bassi. Oltre all’olandese, il nuovo allenatore del Corinthians parla inglese, spagnolo, italiano e portoghese. Seedorf e il suo staff tecnico arriveranno in Brasile nei prossimi giorni. L’ufficio stampa del club comunicherà la data e l’ora esatte della conferenza stampa di presentazione non appena tutti i dettagli saranno definiti”. Le prime parole di Seedorf: “Accettare questa sfida è un onore, ma anche una grande responsabilità. Sono qui per dare il massimo e costruire una squadra che lotti per ogni pallone, ogni minuto, ogni vittoria”.

foto x Corinthians